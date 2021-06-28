Получить визу в США в России станет невозможно

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Дипломат объяснил это сокращением персонала консульств.

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», - заявил Салливан.

Он отметил, что из-за отсутствия консульских услуг будут страдать семьи и предприятия - как американские, так и российские.

В апреле власти США ввели санкции против России, обвинив Москву в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы 2020 года, и выслали десятерых российских дипломатов.

РФ в ответ объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве.

Позже США вошли в список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России. Эти страны ограничены в возможности нанимать на работу сотрудников из РФ.

В конце апреля американские дипломаты приостанавили выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических, и предупредили о сложностях с оказанием услуг для граждан США (замена паспорта и выдача свидетельства о рождении).

В июне Салливан заявил, что из-за сокращения количества сотрудников консульские службы США «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».