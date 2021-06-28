Более 22 тыс. столичных выпускников сдают ЕГЭ в резервные дни с 28 июня по 2 июля, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

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«В Москве стартовали резервные дни основного периода ЕГЭ. В этот период - с 28 июня по 2 июля - будут сдавать экзамены свыше 22 тыс. участников в более чем 160 пунктах проведения экзаменов», - говорится в сообщении.

Как уточняется, 28 июня участники сдадут экзамены по литературе, истории, русскому языку, биологии, географии и иностранным языкам (раздел «Говорение»). 29 июня - по профильной математике, физике, информатике и ИКТ, обществознанию, химии и иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение»). 2 июля - по всем предметам.

Отмечается, что узнать свои результаты по всем предметам участники смогут не позднее 14 июля в личных кабинетах на официальном портале мэра и правительства Москвы, а также в своих образовательных организациях.

В пресс-службе напомнили, что в резервные дни основного периода ЕГЭ смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по уважительной причине, а также при совпадении предметов по выбору в один календарный день. Сдать экзамены смогут и выпускники прошлых лет, которые хотят сдать ЕГЭ впервые или улучшить результаты, полученные в прошлые годы.