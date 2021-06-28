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Врач рассказал, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID-19

News.ru
45 минут назад
В медицинском сообществе не существует случаев однозначных противопоказаний от вакцинирования. Об этом в интервью ПРАЙМ рассказала глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
Кому дают справку о медотводе от прививки против COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
При этом есть ряд нюансов, при которых прививки действительно лучше не делать или перенести по времени.
Одним из показаний к отводу является аллергия на один из компонентов. Если человек получил одну дозу и у него была аллергия на неё, второй укол рекомендуется отложить.
Если же у человека была тяжёлая аллергия на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе, — рассказала Ткаченко.
Существуют также заболевания, позволяющие претендовать на отвод от прививки. При этом онкологические болезни, аутоиммунные заболевания, диабет, ВИЧ строгими противопоказаниями не считаются.
Общество,Юлия Ткаченко,
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