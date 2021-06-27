Умер актер Игорь Сиренко

Сиренко был худруком в «Сопричастности» около 20 лет. Актер отмечал 80-летний юбилей в декабре прошлого года.

Игорь Сиренко родился в Мариуполе в 1940 году, в 1957 поступил в Московское цирковое училище, после него был зачислен без экзаменов в Театральное училище имени Щукина.