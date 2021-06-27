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Умер актер Игорь Сиренко

Газета.Ru
32 минуты назад
Актер и театральный деятель Игорь Сиренко скончался в Москве на 81-м году жизни, говорится на сайте театра «Сопричастность».
Умер актер Игорь Сиренко
Фото: Кадр из фильма "Объективные обстоятельства" (1988)Кадр из фильма "Объективные обстоятельства" (1988)
Сиренко был худруком в «Сопричастности» около 20 лет. Актер отмечал 80-летний юбилей в декабре прошлого года.
Причина смерти не уточняется.
Игорь Сиренко родился в Мариуполе в 1940 году, в 1957 поступил в Московское цирковое училище, после него был зачислен без экзаменов в Театральное училище имени Щукина.
Ранее сообщалось, что умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков.
Общество,Александр Лесков,Игорь Сиренко,Москва,
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