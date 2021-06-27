Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев»

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В 1972 году закончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

В 1972 году исполнила главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Также известна по ролям в таких фильмах как «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие», по сериалу «Улица» и другим.