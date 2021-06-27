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Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Заслуженная артистка России, актриса Наталья Попова скончалась на 73 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщили в театре-фестивале «Балтийский дом».
Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев»
Фото: Ленфильм (1973)Ленфильм (1973)
По информации телеканала 78.ru, актриса умерла 26 июня. Причины смерти и дата прощания, не уточняются.
«Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», – сообщили в театре.
Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В 1972 году закончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.
В 1972 году исполнила главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Также известна по ролям в таких фильмах как «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие», по сериалу «Улица» и другим.
Общество,Наталья Попова,Санкт-Петербург,Россия,
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