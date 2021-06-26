Названы самые популярные вопросы россиян для «прямой линии» с Путиным

Назван список тем, вопросы по которым чаще всего задают россияне перед «прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным
. Об этом пишет
ТАСС.
Фото: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru
Больше всего вопросов из числа задаваемых Владимиру Путину в рамках подготовки его «прямой линии» с жителями России
, касается вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. Об этом стало известно в ходе анализа поступающих от граждан сообщений на официальный сайт программы moskva-putinu.ru.
Люди, в частности, интересуются, какими конкретно вакцинами стоит прививаться, какие из этих препаратов имеются в поликлиниках, куда они обращаются. На втором по популярности месте стоят вопросы распределения бесплатных лекарств и их доступности в регионах. Третья животрепещущая тема охватывает жилищные вопросы. Упоминаются вопросы переселения из аварийного жилья, бараков, ремонта и улучшения жилищных условий.
Кроме того, ряд вопросов касается проблем с получением выплат на детей от 3 до 7 лет, качества дорог в разных концах страны. Есть сообщения с жалобами на рост цен на продукты.
Всего на данный момент на официальном сайте «прямой линии» с президентом опубликованы отрывки из почти 20 поступивших видеообращений и примерно такого же количества письменных вопросов Путину.
В этом году "прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 30 июня. Жители России могут уже сейчас задавать вопросы президенту через специальное мобильное приложение «Москва-Путину», которое, помимо прочего, позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru, а также в виде СМС или ММС-сообщений на специально выделенные телефонные номера.