Названы самые популярные вопросы россиян для «прямой линии» с Путиным

Назван список тем, вопросы по которым чаще всего задают россияне перед «прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным . Об этом пишет ТАСС.

Фото: www.kremlin.ru www.kremlin.ru

Больше всего вопросов из числа задаваемых Владимиру Путину в рамках подготовки его «прямой линии» с жителями России , касается вакцинации и борьбы с пандемией коронавируса. Об этом стало известно в ходе анализа поступающих от граждан сообщений на официальный сайт программы moskva-putinu.ru.

Люди, в частности, интересуются, какими конкретно вакцинами стоит прививаться, какие из этих препаратов имеются в поликлиниках, куда они обращаются. На втором по популярности месте стоят вопросы распределения бесплатных лекарств и их доступности в регионах. Третья животрепещущая тема охватывает жилищные вопросы. Упоминаются вопросы переселения из аварийного жилья, бараков, ремонта и улучшения жилищных условий.

Кроме того, ряд вопросов касается проблем с получением выплат на детей от 3 до 7 лет, качества дорог в разных концах страны. Есть сообщения с жалобами на рост цен на продукты.

Всего на данный момент на официальном сайте «прямой линии» с президентом опубликованы отрывки из почти 20 поступивших видеообращений и примерно такого же количества письменных вопросов Путину.