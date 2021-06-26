В РПЦ сочли изнасилование недостаточной причиной для аборта

Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире канала "Россия 24".
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"Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования - это не причина для того, чтобы делать аборт", - сказал митрополит.
По его словам, РПЦ имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, которые выносили плод, "и этот ребенок им принес счастье".
Каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, независимо от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие, отметил представитель церкви.
Митрополит Волоколамский также не поддержал принудительную кастрацию для педофилов в качестве меры наказания.
В декабре глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявлял, что РПЦ требует вывести аборты из фонда обязательного медицинского страхования. Легойда также заявлял, что врачи должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям.