В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Запашный — российским чиновникам: «Вы издеваетесь над здравым смыслом»

Майк Габриелян
1 час назад
Известный дрессировщик Эдгард Запашный возмутился из-за двойных стандартов российских властей. Они буквально вынуждают граждан вакцинироваться, но при этом устраивают многотысячные мероприятия. В частности, Запашного разгневал праздник выпускников «Алые паруса», устроенный накануне в Петербурге.
Запашный — российским чиновникам: «Вы издеваетесь над здравым смыслом»
Фото: ТАССТАСС
«Меня переполняет злость! Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так как это же ваших рук дело - то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге», - написал дрессировщик в Instagram.
По его словам, чиновники с одной стороны любыми способами заставляют людей вакцинироваться, а с другой — проводят «никому ненужные фестивали на площадях с многотысячной аудиторией».
«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и повоцируете наш народ на ненависть к вам же!», - заявил Запашный.
Циркового артиста поддержали другие «селебрити». Андрей Разин заявил, что это настоящий ужас. Анастасия Волочкова заявила, что полностью поддерживает мнене Запашного.
«Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями, - напсал шоумен Оскар Кучера.

«Грустно. Двойные стандарты», - резюмировал музыкант Руслан Алехно.
Праздник «Алые паруса» посетило больше 45 тысяч выпускников. Смольный установил антиковидные правила для участников. На входе проверяли температуру и маски. Выпускников развели по отдельным секторам. Однако не все выпускники соблюдали эти правила. Праздник посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Вы на Дворцовой. И это — ваша победа! Город выстоит! Россия будет сильной! Праздник состоится!» - воскликнул градоначальник во время торжественной речи, передает «Фонтанка».
Общество,Руслан Алехно,Эдгард Запашный,Оскар Кучера,Андрей Разин,Александр Беглов,Анастасия Волочкова,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители