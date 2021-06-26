Запашный — российским чиновникам: «Вы издеваетесь над здравым смыслом»

«Меня переполняет злость! Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так как это же ваших рук дело - то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге», - написал дрессировщик в Instagram.
«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и повоцируете наш народ на ненависть к вам же!», - заявил Запашный.
«Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями, - напсал шоумен Оскар Кучера.
«Грустно. Двойные стандарты», - резюмировал музыкант Руслан Алехно.
«Вы на Дворцовой. И это — ваша победа! Город выстоит! Россия будет сильной! Праздник состоится!» - воскликнул градоначальник во время торжественной речи, передает «Фонтанка».