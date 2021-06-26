Мясников предложил снять все COVID-ограничения

Что бы сделал я. Я бы отменил перчатки и маски. Кроме врачей и людей из тяжёлой группы риска. Я бы никогда не переходил на дистанционное обучение, исходя из того, что молодёжь не болеет и до сих пор большой вопрос — является ли переносчиком. Работа на дистанционке, да, наверное, но зависит, какая работа. Я бы не заморачивался с ограничением авиарейсов, — сказал Мясников.
«У меня ещё один вопрос к правилам выдачи QR-кода: как быть с российскими (и иностранными) гражданами, которые получили вакцину Pfizer, AstraZeneca или иную?», — написал он.