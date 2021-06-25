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Поползли вверх: эксперт о ценах на туры в Турцию

Вероника Полынина
37 минут назад
Стоимость туров в Турцию выросла на 3-5% из-за ситуации с Краснодарским краем. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Поползли вверх: эксперт о ценах на туры в Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Стоимость туров в Турцию с 22 июня выросла ненамного - в пределах 3-5%. Рост произошел исключительно из-за ситуации в Краснодарском крае, а не устаканившегося расписания», - заявила Ломидзе РИА «Новости».
Она также сообщила, что расписание авиарейсов в Турцию составлено на 90% и станет стабильным с 29 июня.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы из России в Турцию.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».
В АТОР назвали решение Вениамина Кондратьева «убийственным для туриндустрии» и обратились к главе края с просьбой сотавить туристам альтернативу – приезжать на курорты с сертификатом о прививке или с отрицательным ПЦР-тестом.
Общество,Майя Ломидзе,Вениамин Кондратьев,Ассоциация туроператоров России,РИА Новости,Краснодарский Край,Турция,
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