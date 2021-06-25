В России предложили ввести обязательную вакцинацию

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) опубликовали обращение к российским властям. Они призвали объявить об обязательной вакцинации всех взрослых россиян, не имеющих медицинских противопоказаний к прививке. Организации указали на беспрецедентный уровень заражений с начала пандемии — по их мнению, сложившаяся ситуация требует неотложных мер.

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Полный текст обращения бизнеса и профсоюзов опубликовала пресс-служба ФНПР.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител», — сказано в письме правительству РФ.

Авторы документа указали, что пандемия продолжает наносить значительный урон экономике, провоцирует потери у бизнеса и оказывает негативное влияние на занятость. За год пандемии в России оказались ликвидированы тысячи рабочих мест, закрыты предприятия, а количество отработанных часов значительно сократилось. Кроме того, из-за системного кризиса значительно упал спрос на товары и услуги, а производства испытывают нехватку сырья и логистические сложности.

Чтобы преодолеть эту ситуацию и сохранить производственный потенциал российского бизнеса, необходимо остановить распространение вируса на рабочих местах, заключили РСПП и ФНПР. Помимо действий правительства, ответственность за это лежит на всех трудоспособных россиянах, считают авторы письма. Они призвали всех трудящихся сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности и стимулы, чтобы вакцинировать свой коллектив.