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Российский бизнес призвал к обязательной вакцинации всех взрослых россиян

Секрет Фирмыиещё 14
51 минуту назад
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) опубликовали обращение к российским властям. Они призвали объявить об обязательной вакцинации всех взрослых россиян, не имеющих медицинских противопоказаний к прививке. Организации указали на беспрецедентный уровень заражений с начала пандемии — по их мнению, сложившаяся ситуация требует неотложных мер.
В России предложили ввести обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Полный текст обращения бизнеса и профсоюзов опубликовала пресс-служба ФНПР.
«РСПП и ФНПР обращаются с призывом принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител», — сказано в письме правительству РФ.
Авторы документа указали, что пандемия продолжает наносить значительный урон экономике, провоцирует потери у бизнеса и оказывает негативное влияние на занятость. За год пандемии в России оказались ликвидированы тысячи рабочих мест, закрыты предприятия, а количество отработанных часов значительно сократилось. Кроме того, из-за системного кризиса значительно упал спрос на товары и услуги, а производства испытывают нехватку сырья и логистические сложности.
Чтобы преодолеть эту ситуацию и сохранить производственный потенциал российского бизнеса, необходимо остановить распространение вируса на рабочих местах, заключили РСПП и ФНПР. Помимо действий правительства, ответственность за это лежит на всех трудоспособных россиянах, считают авторы письма. Они призвали всех трудящихся сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности и стимулы, чтобы вакцинировать свой коллектив.
Ранее россияне рассказали , какие стимулы и бонусы могли бы сподвигнуть их на прививку. Чаще всего они хотели бы получить отгул, премию или дополнительный день отпуска.
Общество,Российский союз промышленников и предпринимателей,Роспотребнадзор,Правительство РФ,Россия,
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