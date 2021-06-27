Какие проблемы могут возникнуть при получении QR-кода

Москве началась выдача QR-кодов — без них с 28 июня невозможно свободно посещать кафе и рестораны. Получить их несложно, но иногда возникают проблемы.

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Если человек привился и получил сертификат либо переболел ковидом в течение последних шести месяцев, все, что ему нужно, — сгенерировать QR-код на портале mos.ru, «Госуслугах», на сайте или в мобильном приложении ЕМИАС, а также в базе электронных медицинских карт Москвы. По идее, не имеет значения, каким из этих ресурсов вы воспользовались. Но есть нюансы.

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Автор телеграм-канала Moneyhack Александра Краснова решила получить QR-код в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо». С первой попытки у нее ничего не вышло.

Александра Краснова, автор телеграм-канала Moneyhack:

«Чтобы получить QR-код, нужно открыть некую электронную медицинскую карту, а открыть ее можно, только если у тебя есть полная запись на mos.ru. Я там зарегистрирована, но там нужно добавить СНИЛС, чтобы получить полный доступ ко всем услугам. И когда я добавляла его в прошлый раз полгода назад, он почему-то не прошел проверку в Пенсионном фонде. В итоге я просто добавила во второй раз полис, СНИЛС. Теперь я жду, когда его проверят, на сайте пишут, что из-за большой загрузки проверка может затянуться на несколько дней, тогда я получу эту полную запись, попробую открыть медицинскую карту и потом только узнаю, попали ли вообще данные о моей прививке в эту систему, могу ли я получить QR-код».

Отдельный вопрос — что делать москвичам, которые в свое время приняли участие в исследовании вакцин в качестве добровольцев. Те из них, кто получил препарат, а не пустышку, как правило, знают об этом. И, по сути, они ничем не отличаются от всех других вакцинированных. Вот только сертификата у них нет, а значит, нет и возможности получить QR-код.

Проблема решаемая, но нужно знать, что делать. Однако спросить не у кого. Вот что рассказал Business FM участник исследования, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов:

Александр Любосердов, участник исследования, управляющий партнер Профессионального юридического центра:

«Нет нигде официальной информации, что делать принявшим участие в исследовании. То есть я вынужден эту информацию, используя свои знакомства, связи и прочее, получать непосредственно от чиновников Минздрава и врачей. На этапе вакцинации я познакомился с руководителем в этой клинике, отвечающим за исследования. Он просто по-человечески ко мне подошел, сразу дал свой телефон и сказал по всем вопросам звонить. Вот и сейчас он выяснил, что надо просто приехать в центр проведения исследования в этой клинике, там внести в ручном режиме информацию в ЕМИАС, после этого у меня обновится статус участника исследования, обновится до вакцинированного. И после этого через некоторое время во всех базах, прежде всего в ЕМИАС, появится возможность генерировать QR-код».

С «Госуслугами» тоже не все гладко. Своей историей поделился москвич Алексей:

«Второй этап вакцинации я еще прошел 4 ноября 2020 года. Спустя какое-то время я понял, что этот QR-код, естественно, нужен, зашел в приложение «Госуслуг», его там не обнаружил. Подал заявку на то, что этого QR-кода нет и я хотел бы его получить, предоставил скрины с приложения, что у меня есть сертификат вакцинации, который в московском приложении ЕМИАС у меня отображается. И эта заявка у меня висит уже, наверное, вторую неделю без какого-либо движения. По телефону 115 дозвонился на портал «Госуслуги», они говорят, что данные должны подтвердить в Департаменте здравоохранения Москвы и передать их им».

Для Алексея в итоге все закончилось хорошо. После очередного обновления приложения «ЕМИАС.Инфо» у него появилась возможность сгенерировать QR-код.

Похоже, после запуска системы выдачи QR-кодов 25 июня старые коды перестают работать. С этим столкнулись часть сотрудников редакции Business FM. Радиостанция направила запрос в мэрию Москвы с просьбой разъяснить, так ли это и можно ли наладить систему оповещения о том, что код необходимо обновить? Ответа на момент публикации материала редакция не получила.