Массовая истерия: россияне отказываются ехать в Краснодарский край

Российские туроператоры рассказали РИА Новости, что у россиян началась «истерия» из-за введения антиковидных правил на краснодарских курортах.

С 1 июля кубанские отели и санатории будут заселять только привитых туристов и гостей со свежими отрицательными ПЦР-тестами.

С 1 августа правила планируют ужесточить и пускать в гостиницы только людей с сертификатами о вакцинации. Ограничения не коснутся туристов, которым вакцинация не рекомендована врачами.

Глава региона Вениамин Кондратьев отмечал, что в случае вспышки коронавируса в отеле или пансионате все здание превращается в обсерватор, «а этого никто не хочет».

Туроператоры сообщили РИА Новости, что туристы «обрывают телефоны» и просят отменить туры.

В «Интуристе» агентству рассказали , что сочинские отели начали массово снижать цены на август в надежде привлечь туристов. Гостиницы предлагают скидки до 40 процентов.