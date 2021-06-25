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Массовая истерия: россияне отказываются ехать в Краснодарский край

Мария Иванова
1 час назад
Российские туроператоры рассказали РИА Новости, что у россиян началась «истерия» из-за введения антиковидных правил на краснодарских курортах.
С 1 июля кубанские отели и санатории будут заселять только привитых туристов и гостей со свежими отрицательными ПЦР-тестами.
С 1 августа правила планируют ужесточить и пускать в гостиницы только людей с сертификатами о вакцинации. Ограничения не коснутся туристов, которым вакцинация не рекомендована врачами.
Глава региона Вениамин Кондратьев отмечал, что в случае вспышки коронавируса в отеле или пансионате все здание превращается в обсерватор, «а этого никто не хочет».
Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отмечала, что путевки на лето на курорты РФ в основном уже распроданы, а привито в стране только 13–15 процентов населения.
Туроператоры сообщили РИА Новости, что туристы «обрывают телефоны» и просят отменить туры.
В «Интуристе» агентству рассказали, что сочинские отели начали массово снижать цены на август в надежде привлечь туристов. Гостиницы предлагают скидки до 40 процентов.
«У владельцев отелей Сочи, как и на других курортах Краснодарского края, тоже началась паника. Они стали массово снижать цены на август, предлагать скидки и специальные предложения», - рассказали в туроператоре.
Общество,Видео,Вениамин Кондратьев,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,РИА Новости,Краснодарский Край,
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