Она призвала россиян отдавать предпочтение в отпуске местам, где нет толпы, а также отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. Вуйнович отметила, что в любом виде транспорта человек находится в тесном контакте с другими людьми. Так, если в самолёте впереди сидит заболевший «дельтой плюс» человек, существует очень высокая вероятность, что сидящие сзади него заболеют.