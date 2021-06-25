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Первый случай штамма «дельта плюс» выявлен в России

Национальная Служба Новостей
55 минут назад
В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает «Фонтанка».
В России впервые выявили штамм «дельта плюс»
Фото: ReutersReuters
По ее словам, пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.
Этот штамм, выявленный впервые в Индии, в два раза заразнее уханьского. По предположению ВОЗ именно он вскоре станет доминирующим типом вируса в мире.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено ни одного случая варианта коронавируса «дельта плюс».
Общество,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,Россия,
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