Пока вы спали: Лукашенко пригрозил введением военного положения

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Лукашенко пригрозил введением военного положения в Белоруссии

Эксперты отмечают, что секторальные санкции могут сильно ударить по экспорту нефтепродуктов и калийных удобрений из Белоруссии. Однако они усомнились в том, что Александр Лукашенко действительно введет в стране военное положение.

Коронавирус накрывает вакцинированные страны

В Великобритании и Израиле, где вакцинировано более 60% населения, в последние дни отмечен резкий рост заболеваемости из-за нового индийского штамма коронавируса. При этом около 40% заболевших израильтян были ранее привиты, отмечает «Независимая газета».

Если новые агрессивные штаммы COVID-19 станут активно распространяться в странах континентальной Европы, в Азии и США, то это грозит приостановкой мирового экономического роста, что без сомнения скажется и на России, уверены эксперты.

Россияне снимают деньги с депозитов для отдыха

По данным кредитных организаций, входящих в топ-50 банков России, с началом сезона отпусков россияне стали активно забирать деньги с депозитных счетов. Об этом пишет газета «Известия».

Колебания объема розничных вкладов в сторону снижения фиксируют в «Зените», Газпромбанке банке «Ак Барс» . А в ВТБ считают, что рост расходов россиян в сезон отпусков приведет к снижению размера средств на счетах в среднем по рынку на 2,5–2,6%. При этом эксперты связывают тенденцию к уменьшению рублевых депозитов с тем, что этот финансовый инструмент сейчас просто не интересен населению из-за низкой доходности.

У металлургов отнимут сверхдоходы

Аналитики считают, что решение правительства ввести экспортные пошлины на сталь и основные цветные металлы прежде всего ударит по компаниям «Русал» НЛМК . А в целом отрасль лишится более 160 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В «Северстали» уже назвали решение правительства «подарком европейским металлургам». А аналитики прогнозируют, что ограничение экспорта может привести к корректировке планов по обновлению мощностей и модернизации производств. При этом в правительстве позитивно оценивают введение пошлин.

Что ждет Афганистан?

У запрещенной на территории России террористической организации «Талибан» нет серьезных противников в Афганистане, и после вывода американских войск правительство страны может пасть уже через полгода. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Взгляд».