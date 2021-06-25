В Хабаровском крае приостановили вакцинацию граждан

«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, поликлинике 11, поликлинике 10, поликлинике 5, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
«В ТЦ «Броско Молл» прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре «Пушкинский» 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве», – констатировали в минздраве региона.