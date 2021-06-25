В Хабаровском крае приостановили вакцинацию граждан

Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край ожидается поставка 15 тыс. доз вакцины. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации будет изменён. Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске будут переведены на режим работы до 24.00 или в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения.