Социальный проект «Котельниково - Земля Героев» из Волгоградской области признан лучшим в России

Фото: отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

«Котельниково - Земля Героев» включает в себя продвижение уникального бренда города, создание общественных пространств, в частности «Парка Героев», выставок и экспозиций по истории, развитие культурного и событийного туризма, ремесел, местной гастрономии и волонтёрства. Сегодня общественность выступает за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы». А жители города завершают строительство уникального предприятия по добыче калия, не имеющее аналогов в постсоветской России.