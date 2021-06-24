Социальный проект «Котельниково - Земля Героев» из Волгоградской области признан лучшим в России

Фото: отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Проект направлен на повышение культурной и туристической привлекательности Котельниково, где родились Степан Разин и Емельян Пугачев и произошел перелом в Сталинградской битве. Он был представлен в номинации «Развитие территорий», получил высокую оценку и вошел в сборник лучших практик гражданской активности в России, сообщает сайт конкурса.
«Котельниково - Земля Героев» включает в себя продвижение уникального бренда города, создание общественных пространств, в частности «Парка Героев», выставок и экспозиций по истории, развитие культурного и событийного туризма, ремесел, местной гастрономии и волонтёрства. Сегодня общественность выступает за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы». А жители города завершают строительство уникального предприятия по добыче калия, не имеющее аналогов в постсоветской России.
Поддержку социально-культурному проекту оказывает основанная Андреем Мельниченко компания «ЕвроХим», являющаяся одним из лидеров в России в области социальной ответственности.
«ЕвроХиму» в этом году исполняется 20 лет. За эти годы в городах России, где находятся предприятия компании, были реализованы программы по развитию городской среды и повышению качества жизни. В мае «ЕвроХим» победил сразу в двух номинациях конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020»: «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность».