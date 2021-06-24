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Социальный проект «Котельниково - Земля Героев» из Волгоградской области признан лучшим в России

Вероника Полынина
1 час назад
Социально-культурный проект «Котельниково - Земля Героев», который реализуют общественники и администрация города при поддержке компании «ЕвроХим, победил в номинации «Развитие территорий» на конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021», который проводят Агентство Стратегических Инициатив, Департамент труда и социальной защиты города Москвы и Совет ТПП РФ.
Социальный проект «Котельниково - Земля Героев» из Волгоградской области признан лучшим в России
Фото: отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Проект направлен на повышение культурной и туристической привлекательности Котельниково, где родились Степан Разин и Емельян Пугачев и произошел перелом в Сталинградской битве. Он был представлен в номинации «Развитие территорий», получил высокую оценку и вошел в сборник лучших практик гражданской активности в России, сообщает сайт конкурса.
«Котельниково - Земля Героев» включает в себя продвижение уникального бренда города, создание общественных пространств, в частности «Парка Героев», выставок и экспозиций по истории, развитие культурного и событийного туризма, ремесел, местной гастрономии и волонтёрства. Сегодня общественность выступает за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы». А жители города завершают строительство уникального предприятия по добыче калия, не имеющее аналогов в постсоветской России.
Поддержку социально-культурному проекту оказывает основанная Андреем Мельниченко компания «ЕвроХим», являющаяся одним из лидеров в России в области социальной ответственности.
«ЕвроХиму» в этом году исполняется 20 лет. За эти годы в городах России, где находятся предприятия компании, были реализованы программы по развитию городской среды и повышению качества жизни. В мае «ЕвроХим» победил сразу в двух номинациях конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020»: «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность».
Общество,Андрей Мельниченко,Степан Разин,Еврохим,Российский союз промышленников и предпринимателей,Агентство стратегических инициатив,Торгово-промышленная палата,Волгоградская Область,Москва,Россия,Котельниково,
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