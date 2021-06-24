Умерла балетмейстер Ольга Моисеева

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина Театра им. С. М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", - говорится в сообщении.
"Ученица Агриппины Вагановой, на сцене Моисеева демонстрировала безупречную выучку в лучших традициях ленинградской школы. Она танцевала Жизель, Китри, Раймонду, Зарему в "Бахчисарайском фонтане". Ее Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Никия в "Баядерке", фокинский "Лебедь", Мехменэ-Бану в "Легенде о любви" стали образцами выразительности танца и примерами до мелочей продуманных актерских интерпретаций роли", - отметили в театре, добавив, что для каждой героини она "искала свой ключ, свое пластическое лицо".
"В памяти учениц Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь", - говорится в сообщении театра.