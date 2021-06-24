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Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

ТАССиещё 5
2 минуты назад
Балетмейстер-репетитор Мариинского театра, проработавшая в нем более 70 лет, народная артистка СССР Ольга Моисеева умерла в возрасте 92 лет. Об этом в четверг сообщается на сайте театра.
Умерла балетмейстер Ольга Моисеева
Фото: Мариинский театрМариинский театр
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина Театра им. С. М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", - говорится в сообщении.
О дате и месте прощания будет объявлено позднее.
В театре отметили, что весь творческий путь Ольги Моисеевой был связан с Мариинским театром ( в советское время - Театром им. С. М. Кирова). Поступив в труппу после окончания Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой) в 1947 году, она не расставалась с театром до последних дней.
"Ученица Агриппины Вагановой, на сцене Моисеева демонстрировала безупречную выучку в лучших традициях ленинградской школы. Она танцевала Жизель, Китри, Раймонду, Зарему в "Бахчисарайском фонтане". Ее Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Никия в "Баядерке", фокинский "Лебедь", Мехменэ-Бану в "Легенде о любви" стали образцами выразительности танца и примерами до мелочей продуманных актерских интерпретаций роли", - отметили в театре, добавив, что для каждой героини она "искала свой ключ, свое пластическое лицо".
Среди ее воспитанниц - Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова, Олеся Новикова.
"В памяти учениц Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь", - говорится в сообщении театра.
Валерий Гергиев и коллектив Мариинки выражают искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ольги Моисеевой, добавили в театре.
Общество,Олеся Новикова,Ирма Ниорадзе,Ольга Моисеева,Агриппина Ваганова,Юлия Махалина,Светлана Захарова,Валерий Гергиев,
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