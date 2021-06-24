Умерла балетмейстер Ольга Моисеева

В театре отметили, что весь творческий путь Ольги Моисеевой был связан с Мариинским театром ( в советское время - Театром им. С. М. Кирова). Поступив в труппу после окончания Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой) в 1947 году, она не расставалась с театром до последних дней.