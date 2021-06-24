В Сети высмеяли банкоматы РПЦ для пожертвований

Российские верующие и представители разных изданий задались вопросом, по какой причине в храмах поставили банкоматы. В Воронежской епархии дали пояснение по нововведению.

«Теперь у многих появился шанс увидеть конец света. А если еще и благодатный огонь не сойдет.....», - написал пользователь под ником as remeat.