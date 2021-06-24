В Сети высмеяли банкоматы РПЦ для пожертвований

«По данным на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организовали для всех желающих в некоторых приходах и монастырях», — уточнили в пресс-службе.
«Скоро банковские работники будут сидеть в церквях и выдавать кредиты, почему бы и нет», - сыронизировал зритель под ником Данил Овсиенко.
«Да, безусловно, это весьма удобно. В храмах Москвы эта услуга не редкая. Наличные деньги, хотим мы этого или нет, постепенно будут уйдут в небытие. Некоторые опасаются того, что 100%-я прозрачность любого платежа и абсолютная подконтрольность электронных систем могут сделать людей рабами «электронного концлагеря» и эти опасения имеют под собой почву, а другие относятся ко всему этому совершенно спокойно. Кто из них является правым – покажет время», - отметил священник.