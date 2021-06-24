В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Сети высмеяли банкоматы РПЦ для пожертвований

Анна Безрукова
1 час назад
Российские верующие и представители разных изданий задались вопросом, по какой причине в храмах поставили банкоматы. В Воронежской епархии дали пояснение по нововведению.
В Сети высмеяли банкоматы РПЦ для пожертвований
Фото: ТАССТАСС
Сотрудники пресс-службы епархии рассказали, что по множеству просьб верующих уже более года действует практика появления банкоматов при церковных лавках храмов. Фото церковного банкомата, осмеянного многими пользователями Сети, выложил Телеграм-канал Ход Конева.
«По данным на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организовали для всех желающих в некоторых приходах и монастырях», — уточнили в пресс-службе.
По словам некоторых интернет-пользователей, ситуация с банкоматами говорит о том, что бизнес Русской православной церкви продолжает крепнуть и развиваться, и ему нужны дополнительные финансовые инвестиции со стороны прихожан. РПЦ желает упростить торговлю, для чего подключить в каждом храме картридер и установить банкомат, заявили они.
Так, зрители YouTube-канала «Свободные» пошутили, что теперь у многих появился шанс увидеть конец света. Другие сыронизировали, что в скором будущем священники будут прямо в церквях выдавать кредиты.
«Теперь у многих появился шанс увидеть конец света. А если еще и благодатный огонь не сойдет.....», - написал пользователь под ником as remeat.
«Скоро банковские работники будут сидеть в церквях и выдавать кредиты, почему бы и нет», - сыронизировал зритель под ником Данил Овсиенко.
Протоиерей Андрей Ефанов пояснил ситуацию с банкоматами порталу Правмир.
«Да, безусловно, это весьма удобно. В храмах Москвы эта услуга не редкая. Наличные деньги, хотим мы этого или нет, постепенно будут уйдут в небытие. Некоторые опасаются того, что 100%-я прозрачность любого платежа и абсолютная подконтрольность электронных систем могут сделать людей рабами «электронного концлагеря» и эти опасения имеют под собой почву, а другие относятся ко всему этому совершенно спокойно. Кто из них является правым – покажет время», - отметил священник.
Общество,РПЦ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители