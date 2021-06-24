«Во имя женщин»: в Самаре по инициативе «Сбера» переименовали улицу

«Женщины – меняли и продолжают менять мир, оставляют важный след во всех сферах нашей жизни. Сегодня Самара стала вторым городом России, в котором в рамках проекта улица была названа в честь нашей соотечественницы – Софьи Агранович. Надеемся, что нам удастся сохранить на многие годы то наследие, которое она нам оставила, и светлую память об этом человеке», - заявил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
«Я могу ошибаться, но не исключаю, что это первый в истории нашей страны опыт присвоения улице имени русского ученого-фольклориста», - подчеркнул ректор Самарского университета Владимир Богатырев.