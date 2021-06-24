«Во имя женщин»: в Самаре по инициативе «Сбера» переименовали улицу

Торжественное открытие прошло 24 июня, в день рождения российского филолога, литературоведа, фольклориста Софьи Агранович. Агранович - профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета - вместе со своими коллегами создала семь научных монографий, а также разработала авторский курс «История и теория фольклора».

В настоящий момент в честь великих женщин названо не так много улиц. Даже в Москве менее 1,5% улиц носят женские имена. Проект «Во имя женщин», посвященный присвоению улицам имен выдающихся соотечественниц, призван это исправить и обратить внимание общества на важность гендерного равенства.