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«Во имя женщин»: в Самаре по инициативе «Сбера» переименовали улицу

Елена Прошина
1 час назад
Власти Самары поддержали инициативу «Сбера» и при участии ГК «Амонд» назвали улицу в жилом районе «Волгарь» в честь профессора Самарского госуниверситета Софьи Агранович. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Во имя женщин»: в Самаре по инициативе «Сбера» переименовали улицу
Фото: пресс-службапресс-служба
Самара стала вторым городом России, в котором в рамках проекта «Сбера» «Во имя женщин» была переименована улица.
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Торжественное открытие прошло 24 июня, в день рождения российского филолога, литературоведа, фольклориста Софьи Агранович. Агранович - профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета - вместе со своими коллегами создала семь научных монографий, а также разработала авторский курс «История и теория фольклора».
В мероприятии приняли участие первый заместитель главы г.о. Самара Максим Харитонов, управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин, ректор Самарского университета Владимир Богатырев и президент ГК «Амонд» Юлия Хаджиева.
«Женщины – меняли и продолжают менять мир, оставляют важный след во всех сферах нашей жизни. Сегодня Самара стала вторым городом России, в котором в рамках проекта улица была названа в честь нашей соотечественницы – Софьи Агранович. Надеемся, что нам удастся сохранить на многие годы то наследие, которое она нам оставила, и светлую память об этом человеке», - заявил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
В свою очередь заместитель главы г.о. Самара, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов выразил надежду, что благодаря тому, что улица теперь будет носить имя Софьи Агранович, «горожане и гости города смогут по достоинству оценить ее жизненный путь, достижения и тот вклад, который она сделала».
«Я могу ошибаться, но не исключаю, что это первый в истории нашей страны опыт присвоения улице имени русского ученого-фольклориста», - подчеркнул ректор Самарского университета Владимир Богатырев.
В настоящий момент в честь великих женщин названо не так много улиц. Даже в Москве менее 1,5% улиц носят женские имена. Проект «Во имя женщин», посвященный присвоению улицам имен выдающихся соотечественниц, призван это исправить и обратить внимание общества на важность гендерного равенства.
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