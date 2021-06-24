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Адвокат рассказал, как Ефремова изменила колония

Газета.Ru
1 час назад
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после попадания в колонию актер стал «совершенно другим человеком». По его словам, артист отказался от «непыльной» работы в библиотеке в пользу более тяжелого труда, чтобы «испить всю чашу».
«Я много раз с общался с Михаилом, только в колонии был уже раз восемь. Могу сказать одно — сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент. Ему даже предложили работать в библиотеке, и он мог бы сидеть там целый день. Работа, если можно так сказать, непыльная, там не перетрудишься. Но Ефремов отказался. Сказал, что должен испить всю чашу, и сидит в пошивочном цехе, молнии в комбинезоны вставляет. Это говорит о том, что человек меняется», — выразил мнение юрист.
Ранее Хархорин рассказал о том, на чем будет строиться кассационная защита Ефремова.
Общество,Видео,Михаил Ефремов,Газета.Ru,
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