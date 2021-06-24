«Я много раз с общался с Михаилом, только в колонии был уже раз восемь. Могу сказать одно — сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент. Ему даже предложили работать в библиотеке, и он мог бы сидеть там целый день. Работа, если можно так сказать, непыльная, там не перетрудишься. Но Ефремов отказался. Сказал, что должен испить всю чашу, и сидит в пошивочном цехе, молнии в комбинезоны вставляет. Это говорит о том, что человек меняется», — выразил мнение юрист.