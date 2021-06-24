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Умерла актриса из сериала «Тайны следствия»

Вечерняя Москва
1 час назад
Звезда сериала «Тайны следствия» Инна Волгина скончалась в возрасте 53 лет. Она была актрисой «Балтийского дома» и «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, в состав которой вошла в 2002 году.
Умерла актриса из сериала «Тайны следствия» Инна Волгина
Фото:  Тайны следствия-17, 2017 год Тайны следствия-17, 2017 год
Волгина являлась представительницей актерской династии. Ее родителями были актеры Пушкинского театра Елизавета Миллер и Аркадий Волгин.
В «Балтийском доме» Волгина исполняла роль Татьяны в постановке «Евгений Онегин». Кроме того, зрители знали ее по роли Аленушки в «Аленьком цветочке» и Королевы в «Трех мушкетерах».
Волгина также была популярна среди любителей сериалов. Она играла в таких многосерийных картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».
Общество,Инна Волгина,Аркадий Волгин,Евгений Онегин,Андрей Миронов,
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