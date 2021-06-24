Умерла актриса из сериала «Тайны следствия» Инна Волгина

Фото: Тайны следствия-17, 2017 год Тайны следствия-17, 2017 год

Волгина также была популярна среди любителей сериалов. Она играла в таких многосерийных картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».