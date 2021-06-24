Пока вы спали: Россия и Великобритания сыграли в морской бой

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Россия и Великобритания сыграли в морской бой

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Минобороны заявили, что британский эсминец Defender грубо нарушил границы России у мыса Фиолент в Крыму и военнослужащие были вынуждены применить оружие. В Великобритании в свою очередь отметили, что корабль шел через территориальные воды Украины , однако не стали обострять ситуацию, заявив, что в Defender никто не стрелял, пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты уверены, что инцидент в Черном море предельно накалил атмосферу накануне многонациональных учений «Sea Breeze-2021» и в будущем может иметь важное значение для споров, связанных со свободой судоходства.

Автошколы проверят по новым правилам

Сотрудники ГИБДД со 2 июля будут проверять автошколы согласно новому приказу, таким образом многие из них избавятся от ревизии «комплекта экзаменационных задач», «автоматизированной системы контроля и оценки навыков управления», «средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения экзаменов». Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом эксперты обратили внимание на то, что в ГИБДД сохранили право использовать площадки и автомобили автошкол для проведения экзаменов, как и раньше. Однако из нового приказа следует, что инспектор-экзаменатор может выявить нарушения прямо в ходе экзамена, в этом случае он будет прекращен или перенесен на другую площадку, что создаст проблемы для кандидатов в водители.

Бизнес в России ждет новых ограничений и потерь из-за QR-кодов

Владельцы салонов красоты, торговых центров и фитнесс-клубов опасаются, что их обяжут принимать клиентов по ПЦР-тестам и QR-кодом. Такие ковид-ограничения вскоре начнут действовать для заведений общепита в Москве, пишут «Известия».

Введение посещения торговых центров только вакцинированными или переболевшими коронавирусом гражданами, имеющими QR-код, приведет к падению трафика на 80%, а для фитнес-клубов такие меры обернутся разорением, заявили представители бизнес-сообщества.

Российские туристы пробираются в Грузию

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и закрытую с российской стороны границу, число россиян, посетивших Грузию, растет и в прошлом месяце составило 10 тысяч человек. Об этом «Известиям» заявил представитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» пояснили изданию, что чаще всего россияне едут в Грузию через Белоруссию, Турцию, Латвию и Армению. При этом вопрос открытия российской сухопутной границы для туристов пока не обсуждается.

В ЕС отказались торговаться с Лукашенко

Послы ЕС согласовали экономические санкции в отношении Белоруссии, о них будет объявлено в ближайшие дни. При этом в Европе не отреагировали за призыв Лукашенко «остановиться у этой последней черты», сообщает «Независимая газета».