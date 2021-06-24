В регионах растет спрос на вакцинацию от COVID-19

Все регионы РФ имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидситуации, добавила Попова. Она отметила, что все решения по ограничениям и работе различных организаций принимаются на основе эпидемиологического анализа и оценки эпидситуации.