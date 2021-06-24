В регионах растет спрос на вакцинацию от COVID-19

"На сегодняшний день интенсивность вакцинной кампании приобретает очень чёткие прогрессирующие формы, по количеству в субъектах увеличивается потребность в вакцинации, из заявки наших граждан (мы видим рост — ред.) от 5 до 10 раз на сегодняшний день. Мы уверены, что это даст нам возможность в скором времени обеспечить популяционный иммунитет, к которому мы и стремимся",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
"Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тысяч населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".