Роспотребнадзор начал проверку из-за полного зала на фестивале «Жара»

«В управление Роспотребнадзора по Московской области поступила информация, согласно которой в период 23-27 июня 2021 в концертном зале Crocus City Hall проводится международный музыкальный фестиваль "Жара 2021". При этом организаторами фестиваля в день его открытия не обеспечено соблюдение противоэпидемических мер, в том числе посетителями не соблюдалась социальная дистанция, не использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», — говорится в сообщении.
«Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — добавили представители ведомства.