Роспотребнадзор начал проверку из-за полного зала на фестивале «Жара»

В Роспотребнадзоре напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрена административная ответственность юридических лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.