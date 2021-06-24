«Это турки должны бояться»: Мясников назвал бесполезным закрытие границ

Врач и телеведущий Александр Мясников
уверен, что границы с Турцией
закрывать бесполезно, так как это не поможет остановить распространение коронавируса. Об этом он заявил
«Царьграду».
«В Турции, вы посмотрите, там все привитые. Это турки должны бояться, что мы им что-то привезем, потому что нас просто много туда ездит», - заявил главврач ГКБ 71 г. Москвы, напомнив, что в популярной курортной стране доля привитых в четыре раза больше, чем в России.
Мясников уверен, что отсидеться «за забором не удастся», политика изоляции ни к чему не приведет и нельзя поставить жизнь на паузу.
«А всегда вы не убережетесь. Даже если выроете ров вокруг, зальете, поставите овчарок охранять. Кто-то проберется подземным ходом. Это бесполезно», - считает медик.
Он также подчеркнул, что по статистике доля людей, приехавших из Турции и сдавших положительный тест на COVID, едва ли превышает 0,1%. Так что говорить о том, что отпускники массово завезут на родину инфекцию, было бы неправильно.
12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения в Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.
Авиасообщение с Турцией было возобновлено 22 июня.