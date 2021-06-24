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«Это турки должны бояться»: Мясников назвал бесполезным закрытие границ

Алиса Селезнёва
21 минуту назад
Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что границы с Турцией закрывать бесполезно, так как это не поможет остановить распространение коронавируса. Об этом он заявил «Царьграду».
«Это турки должны бояться»: Мясников назвал бесполезным закрытие границ
Фото: ТАССТАСС
«В Турции, вы посмотрите, там все привитые. Это турки должны бояться, что мы им что-то привезем, потому что нас просто много туда ездит», - заявил главврач ГКБ 71 г. Москвы, напомнив, что в популярной курортной стране доля привитых в четыре раза больше, чем в России.
Мясников уверен, что отсидеться «за забором не удастся», политика изоляции ни к чему не приведет и нельзя поставить жизнь на паузу.
«А всегда вы не убережетесь. Даже если выроете ров вокруг, зальете, поставите овчарок охранять. Кто-то проберется подземным ходом. Это бесполезно», - считает медик.
Он также подчеркнул, что по статистике доля людей, приехавших из Турции и сдавших положительный тест на COVID, едва ли превышает 0,1%. Так что говорить о том, что отпускники массово завезут на родину инфекцию, было бы неправильно.
12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения в Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.
Авиасообщение с Турцией было возобновлено 22 июня.
Общество,Александр Мясников,Царьград ТВ,Турция,
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