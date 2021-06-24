Кому следует воздержаться от отдыха на море

Андрей Тяжельников. В сложной эпидемиологической ситуации жителям средней полосы и северных районов лучше воздержаться от отдыха на море и провести отпуск недалеко от дома. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

По словам медика, для жителей средней полосы, а особенно более северных районов отдых на море очень полезен.

Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация. В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат. Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, переболевшим заболеваниями лёгких, — объяснил Тяжельников.

Врач подчеркнул, что перед отпуском необходимо пройти курс вакцинации от коронавируса и отметил, что пополнить запасы йода и минералов в организме можно и не уезжая далеко от дома.

Многие соотечественники стали больше проводить времени на природе, на дачах, в недалёких поездках, нежели в дальних, особенно за рубежом. И я знаю многих, кому это понравилось, — сказал врач.

Он напомнил, что если человек всё же примет решение о дальней поездке в отпуск, необходимо учитывать, что резкая смена климата — всегда стресс для организма, ему необходимы время и силы для адаптации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выезд в отпуск за границу — личный риск и ответственность каждого человека. Об этом она рассказала в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.