Оставили "за бортом": Кого лишат отдыха в Турции

Росавиация
оставила «за бортом» 13 из 45 российских городов, из которых планировалось осуществлять авиаперелеты в Турцию
.
Как сообщает «Турпром»
, рейсы на турецкие курорты по-прежнему остаются закрыты из Барнаула
, Белгорода
, Волгограда
, Воронежа, Калуги, Краснодара
, Липецка
, Нальчика
, Оренбурга
, Саратова
, Сочи
, Тюмени
и Южно-Сахалинска
.
Издание отмечает, что российские туристы оказались недовольны сокращением списка городов, из которых можно будет улететь в Турцию, и живо интересуются, когда Росавиация включит эти города в список.
Авиасообщение с Турцией возобновилось 22 июня. В этот день авиакомпании осуществили 78 рейсов в эту страну, 54 из них выполнили российские перевозчики, 24 – турецкие.
Компании могут совершать рейсы в пять городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум. Вылет разрешен из 32 российских аэропортов.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения в Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.