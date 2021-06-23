Оставили "за бортом": Кого лишат отдыха в Турции

Росавиация оставила «за бортом» 13 из 45 российских городов, из которых планировалось осуществлять авиаперелеты в Турцию

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Издание отмечает, что российские туристы оказались недовольны сокращением списка городов, из которых можно будет улететь в Турцию, и живо интересуются, когда Росавиация включит эти города в список.

Авиасообщение с Турцией возобновилось 22 июня. В этот день авиакомпании осуществили 78 рейсов в эту страну, 54 из них выполнили российские перевозчики, 24 – турецкие.

Компании могут совершать рейсы в пять городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум. Вылет разрешен из 32 российских аэропортов.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.