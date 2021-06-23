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Оставили "за бортом": Кто из россиян не попадет в Турцию

Вероника Полынина
37 минут назад
Росавиация оставила «за бортом» 13 из 45 российских городов, из которых планировалось осуществлять авиаперелеты в Турцию.
Оставили "за бортом": Кого лишат отдыха в Турции
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает «Турпром», рейсы на турецкие курорты по-прежнему остаются закрыты из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Издание отмечает, что российские туристы оказались недовольны сокращением списка городов, из которых можно будет улететь в Турцию, и живо интересуются, когда Росавиация включит эти города в список.
Авиасообщение с Турцией возобновилось 22 июня. В этот день авиакомпании осуществили 78 рейсов в эту страну, 54 из них выполнили российские перевозчики, 24 – турецкие.
Компании могут совершать рейсы в пять городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум. Вылет разрешен из 32 российских аэропортов.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения в Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев высказал мнение, что в этом летнем сезоне Турция сможет принять около 7 млн российских туристов – больше, чем в допандемийном 2019 году.
Общество,Андрей Игнатьев,Российский союз туриндустрии,Росавиация,Южно-Сахалинск,Барнаул,Липецк,Саратов,Тюмень,Нальчик,Оренбург,Белгород,Волгоград,Сочи,Краснодар,Турция,
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