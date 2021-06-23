Россиян без смартфонов удивил возможный доступ в транспорт по QR-кодам

«Если уж власть так хочет, чтоб все было по "смартфону", то раздавайте их бесплатно! У меня кнопочный, на эту балалайку денег нет, да и не нужен он мне», «А если нет смартфона у старушки, то сиди дома и помирай», «А выдать всем смартфоны... Вот!» - написали пользователи.
«Продам Нокию 3310, но оч дорого!», «Из принципа буду оставлять смартфон дома и ходить с кнопочным на поясе», «Отличная идея. Вообще на улицу без QR кода нельзя выходить», - возмутились граждане.
«Это хорошо, привился и без маски можно ходить, и в транспорте свободней будет», - написал пользователь Алексей Лебедь.