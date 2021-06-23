В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россиян без смартфонов удивил возможный доступ в транспорт по QR-кодам

Вероника Полынина
1 час назад
В Московской области задумались о введении QR-кодов для поездок в общественном транспорте.
Россиян без смартфонов удивил возможный доступ в транспорт по QR-кодам
Фото: ТАССТАСС
Читатели «Рамблера», комментируя инициативу подмосковных властей, призвали выдавать гражданам смартфоны бесплатно.
«Если уж власть так хочет, чтоб все было по "смартфону", то раздавайте их бесплатно! У меня кнопочный, на эту балалайку денег нет, да и не нужен он мне», «А если нет смартфона у старушки, то сиди дома и помирай», «А выдать всем смартфоны... Вот!» - написали пользователи.
Некоторые комментаторы предложили бороться с новыми ограничениями с помощью кнопочных телефонов.
«Продам Нокию 3310, но оч дорого!», «Из принципа буду оставлять смартфон дома и ходить с кнопочным на поясе», «Отличная идея. Вообще на улицу без QR кода нельзя выходить», - возмутились граждане.
И лишь вакцинированных читателей новое требование не испугало.
«Это хорошо, привился и без маски можно ходить, и в транспорте свободней будет», - написал пользователь Алексей Лебедь.
Ранее в среду министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что власти региона рассматривают введение с 1 июля обязательного требования о наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, для допуска в общественный транспорт. По ее словам, окончательное решение еще не принято. Власти будут оценивать ситуацию в течение ближайших нескольких дней и делать все возможное, чтобы не прибегать к такому решению.
Общество,Светлана Стригункова,Алексей Лебедь,Правительство московской области,Московская Область,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители