— Вообще, насколько реальна будет ситуация, при которой все больше кафе будут игнорировать QR-коды, влечет ли это за собой какие-то административные последствия?

Предприниматели на совещании в мэрии, помимо прочего, предложили поставить ларьки по всему городу, где можно было бы оперативно сделать ПЦР-тесты. Также поинтересовались насчет субсидий на зарплаты и об отмене муниципальной аренды для фуд-кортов и детских комнат и центров, которые сейчас в еще более тяжелом положении, чем кафе. Следующее совещание представителей ресторанов с властями намечено на пятницу, 25 июня.