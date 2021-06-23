«Во-первых, вызывает серьезную озабоченность спешность этого решения. Мы считаем, что внедрить его в столь короткие сроки невозможно, поэтому мы просили, чтобы это был перенос хотя бы на 1 августа. Второе — мы считаем, что целесообразно сейчас идти разными методами, и отнюдь не только принуждением. Нужна хорошая разъяснительная работа. Мы попросили дать нам возможность работать на летних верандах без всяких ограничений, только с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Никаких ответов и обещаний от города не получено. Пока мы только обращались с предложением. Есть только новость хорошая, что с пятницы все же начинают прививать мигрантов, мы обратились с просьбой прививать не только на пунктах, которые были для этого выделены, но и обеспечить нам возможность мобильных бригад. Мы готовы оплачивать работу врачей, которые будут приезжать. Вакцина за счет города, работу врачей мы готовы оплатить. Большинство коллег не видят у себя экономической возможности работать в предлагаемых условиях. Мы оцениваем, что мы получим не больше 10% гостей от того, что мы имеем стандартно. Мы считаем, что это нереалистично как в техническом плане — нет людей, которые будут проверять эти QR, плюс сотрудники не готовы будут работать с потоком негатива, когда тебе нужно будет проверить паспорт, QR-код».
— Видно, предприниматель четко понимает, что, если он начнет работать только на ПЦР-тестах, QR-кодах, то его заведение не выживет, он разорится. Он принимает какое-то решение, при котором он может хотя бы удержаться и как-то удержать свой бизнес.
— Влечет, конечно. Игнорирование требований — штрафы, закрытие на 90 дней. С другой стороны, будут кафе, где легче закрыться на 90 дней, чем продолжать работать сейчас в таком режиме. Очень многие сейчас оценивают риски и говорят о том, что мы получим не больше 20% от тех гостей, которые ходили раньше. Многие рестораторы считают меру излишней. С одной стороны, понятно, все соглашаются, что ситуация в городе критическая, что койки заполнены, что надо что-то делать, но не понимают, почему надо делать именно с ресторанами. Мы все видим забитые битком пляжи, мы все видим забитые битком электрички и все прекрасно понимаем, что все заражения происходят там, в ресторанах заражений нет, рестораны стали, к сожалению, козлом отпущения.