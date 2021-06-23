Закроют почти всё: Российский регион вводит локдаун

Власти Бурятии объявили о возвращении к жестким коронавирусным ограничениям в республике в связи с ухудшающейся эпидобстановкой. С 27 июня по 11 июля в регионе вводится режим нерабочих дней, сообщает ТАСС.

«На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Бурятии.

Власти рассчитывают, что вводимые ограничения помогут переломить эпидобстановку, которая ухудшается в республике пятую неделю подряд.

Добавим, что за минувшие сутки в Бурятии было выявлено 258 новых случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев за весь период пандемии выросло до 42 435. К настоящему времени выздоровели 40 106 пациентов, в том числе 87 за последние сутки. От COVID-19 скончались 1066 человек. В стационарах на лечении остаются 2866 больных.

Международный музыкальный фестиваль "Голос кочевников" в Бурятии, ежегодно проходящий летом, в 2020 году отменен. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

"Принято решение об отмене мероприятия в 2020 году", - сказала министр.

По ее словам, в этом году отменены все крупные мероприятия, традиционно проводившиеся летом, в том числе международный форум "Неделя туризма на Великом шелковом пути" и бурятский национальный спортивный праздник Сурхарбан.

Крупнейший за Уралом музыкальный фестиваль в формате опен-эйр "Голос кочевников" проводится в Бурятии с 2009 года, в разное время он собирал исполнителей различных жанров из Китая, Монголии, Украины, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, Бразилии, Зимбабве, Нигера, Франции и разных регионов России. По традиции фестиваль проходит на территории туркомплекса "Степной кочевник", недалеко от города Улан-Удэ. На время концертов там располагается палаточный городок со всей необходимой для отдыха инфраструктурой, анимационными площадками, фастфудом, возможностью отведать блюда национальной бурятской кухни.

Ситуация с коронавирусом в Бурятии не улучшается, и без принятия мер регион продолжит терять людей, а система здравоохранения и медики не выдержат. Так решение властей ввести локдаун в республике объяснил ее глава Алексей Цыденов , сообщается на официальном портале региона.

«Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный», — сказал он.

Цыденов подчеркнул, что продления карантина после завершения введенных ограничений не будет. Он добавил, что мера будет действенна, если все отнесутся к ней максимально ответственно.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные о том, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса — меры там будут действовать с 27 июня по 11 июля. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий выразил мнение, что принятые бурятскими властями меры адекватные.

«Я не вижу ничего запредельного у Бурятии. Рост возник, потому что пришел так называемый индийский штамм, там же граница с Монголией, где тяжелая ситуация. Так что все адекватно ситуации, и то, что ночные рестораны не работают, это не локдаун, это сохранение здоровья и нравственности», — сказал Онищенко.

По его словам, в регионе работают важные учреждения, в том числе больницы, которые принимают не только пациентов с коронавирусом.

«В разумных пределах надо ограничивать. (...) Вас что, волнует, что они по ночам не скачут на дискотеках? Учреждения работают, слава богу. Школы не работают из-за каникул», — сказал он.

Кремль не располагает информацией о том, чтобы в каких-либо регионах России планировали ввести локдаун из-за ситуации с COVID-19, на федеральном уровне подобных планов тоже нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков , сообщает в среду ТАСС.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отрицательно ответил на вопрос о том, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне.

Кроме того, Пескова спросили, считает ли Кремль достаточными меры по борьбе с коронавирусом, которые ввели в Московском регионе.

«Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион», — ответил он, добавив, что «именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях».

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом с 28 июня в заведения общественного питания Москвы можно будет попасть только при наличии специального QR-кода. Его смогут получить те, у кого есть защита от COVID-19: привитые, переболевшие или сдавшие ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.

Алексей Немерюк. Москва так и будет «прыгать от локдауна к локдауну», пока у населения не сформируется коллективный иммунитет. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы

Пока мы не достигнем определённого иммунитета, так и будем прыгать от локдауна к локдауну. Вот этот штамм, который идёт, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы, уже войдёт как правило со следующей недели, — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Москве и по области действуют многочисленные пункты бесплатной вакцинации, где каждый желающий может привиться от коронавируса и тем самым защитить себя от инфекции. Однако далеко не все стремятся вколоть себе препарат.