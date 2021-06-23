"Мы все биомасса": Доктор Мясников предупредил об особенности прививок

Доктор Александр Мясников заявил, что после первой прививки коронавирус опасен для вакцинированного еще полтора – два месяца. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Только после этого срока у вас появится антитела. Начинайте готовиться к осенней волне, которая будет в ноябре, уже сейчас», - призвал врач (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Мясников назвал правильным решением дополнительные требования к людям, отказавшимся от вакцинации без уважительной причины.

«Для вируса мы все биомасса. Поэтому любой не вакцинированый может быть угрозой для остальных», - подчеркнул он.

Кроме того, Мясников предложил ввести дополнительные бонусы для вакцинированных россиян.

«Если, допустим, я вакцинироваться, то зачем мне маски, ограничения в передвижении и так далее и так далее?» - подчеркнул он.

Первой в РФ зарегистрировали вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

Позже появились вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», также высокоэффективные.