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"Мы все биомасса": Доктор Мясников предупредил об особенности прививок

Мария Иванова
1 час назад
Доктор Александр Мясников заявил, что после первой прививки коронавирус опасен для вакцинированного еще полтора – два месяца. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы все биомасса": Доктор Мясников предупредил об особенности прививок
Фото: ТАССТАСС
«Только после этого срока у вас появится антитела. Начинайте готовиться к осенней волне, которая будет в ноябре, уже сейчас», - призвал врач (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Также Мясников назвал правильным решением дополнительные требования к людям, отказавшимся от вакцинации без уважительной причины.
«Для вируса мы все биомасса. Поэтому любой не вакцинированый может быть угрозой для остальных», - подчеркнул он.
Кроме того, Мясников предложил ввести дополнительные бонусы для вакцинированных россиян.
«Если, допустим, я вакцинироваться, то зачем мне маски, ограничения в передвижении и так далее и так далее?» - подчеркнул он.
Первой в РФ зарегистрировали вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи.
В авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
Позже появились вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», также высокоэффективные.
С января 2021-го бесплатно сделать прививку могут все желающие россияне - по записи через портал Госуслуг или без записи в пунктах вакцинации.
Общество,Александр Мясников,
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