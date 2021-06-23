В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Матвиенко предупредила о «швейцарских» ценах на поездки в российский регион

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о «швейцарских» ценах на туристические услуги при поездках по Алтаю. Об этом сообщает РИА Новости.
«Швейцарские» цены: Алтай станет недоступным
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарскими», — обратилась Матвиенко к главе российского региона Олегу Хорохордину.
Также спикер отметила, что, даже с учетом участия в программе туристического кешбэка, отдых в Алтайском крае может стать недоступным для многих россиян.
Спикер Совфеда добавила, что стоимость отпуска на местных горных курортах выросла вместе с увеличением спроса на внутренний туризм. Также Матвиенко подчеркнула необходимость работы над имиджем направления и уровнем сервиса.
Ранее в июне эксперты раскрыли причину высоких цен на отдых на черноморских курортах. По мнению представителей турбизнеса, на разрешенных для путешествий направлениях «катастрофически» не хватает объемов. В частности, наблюдается недостаточное количество рейсов в другие страны.
Общество,Олег Хорохордин,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители