«Швейцарские» цены: Алтай станет недоступным

Спикер Совфеда добавила, что стоимость отпуска на местных горных курортах выросла вместе с увеличением спроса на внутренний туризм. Также Матвиенко подчеркнула необходимость работы над имиджем направления и уровнем сервиса.
Ранее в июне эксперты раскрыли причину высоких цен на отдых на черноморских курортах. По мнению представителей турбизнеса, на разрешенных для путешествий направлениях «катастрофически» не хватает объемов. В частности, наблюдается недостаточное количество рейсов в другие страны.