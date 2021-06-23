Перепись населения займет целый месяц

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, подписано соответствующее постановление правительства, сообщил в среду медиаофис Всероссийской переписи населения.

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"Подписано постановление правительства РФ Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года", — говорится в сообщении медиаофиса переписи.

Факт подписания постановления кабмина о сроках переписи РИА Новости также подтвердили в Росстате

Первые итоги переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года, отметили в медиаофисе.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь ( Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года).

Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.