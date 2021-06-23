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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября

Праймиещё 16
1 час назад
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, подписано соответствующее постановление правительства, сообщил в среду медиаофис Всероссийской переписи населения.
Перепись населения займет целый месяц
Фото: ТАССТАСС
"Подписано постановление правительства РФ Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года", — говорится в сообщении медиаофиса переписи.
Факт подписания постановления кабмина о сроках переписи РИА Новости также подтвердили в Росстате.
Первые итоги переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года, отметили в медиаофисе.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года).
В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.
Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Общество,Андрей Турчак,Владимир Путин,Минэкономразвития,Единая Россия,Совет Федерации,Росстат,Правительство РФ,РИА Новости,
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