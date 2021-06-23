Россияне бросились сдавать ПЦР-тесты на коронавирус

Частные лаборатории фиксируют «взрывной рост» спроса на COVID-анализы. Эксперты объясняют интерес россиян ростом заболеваемости и открытием новых туристических направлений, пишет РБК.

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По данным директора по связям с общественностью компании «Инвитро» Нины Орешкиной, за неделю рост спроса по «ковидной» группе составил 150% и уже превышает показатели осени 2020 года.

Увеличение спроса на анализы на коронавирус подтвердили также в компаниях «Хеликс» и «Гемотест»

«За последнюю неделю прирост заказов ПЦР-исследований на COVID-19 по отношению к предыдущей неделе составил 25%. С 14 июня резко вырос спрос и на серологические тесты на антитела IgG», - отметила заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.

На фоне роста спроса лаборатории переводятся в круглосуточный режим работы и выводятся дополнительные смены специалистов. При этом эксперты отмечают, что такой интерес россиян к «ковидным» анализам обусловлен как резким ростом заболеваемости, так и сезоном отпусков, так как многие страны для въезда требуют отрицательный ПЦР-тест.

В конце 2019 года в Китае началась вспышка нового коронавируса. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По данным на 22 июня, в России за сутки было выявлено 16 715 случаев COVID-19. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 5 350 919.