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Видео со «счастливым» скатом взорвало интернет

Александр Кузьмин
1 час назад
Тик-ток блогер под ником “mafishguy” выложил ролик, на котором он щекочет ската.
На видео, которое за короткий период набрало чуть менее 120 миллионов просмотров, можно увидеть, как парень милым голосом разговаривает с рыбой, при этом дотрагиваясь до его тела, тем самым вызывая у ската “милую” улыбку.
Стоит отметить, что на опубликованных мужчиной кадрах скат страдает, что и вызвало шквал негативных комментариев. Когда рыба открывала рот, она задыхалась, сказал один из руководителей Всемирного общества защиты животных Бен Уильямсон.
Общество,Видео,Бен Уильямсон,
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