Ревакцинация против COVID может потребоваться каждый год

Ревакцинация против коронавируса может потребоваться каждый год, а в будущем — возможно, раз в два года. Такую рекомендуемую частоту повторной прививки назвал профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс в беседе с «Лентой.ру»

Фото: Reuters Reuters

Джонс отметил, что последние данные свидетельствуют о том, что иммунитет от имеющихся вакцин сохраняется дольше, чем предполагалось изначально. Эксперт отметил, что если коронавирус будет вытеснен из человеческой популяции или ослабнет, то повторная вакцинация может потребоваться гораздо реже.

При этом специалист подчеркнул, что первостепенной задачей должно оставаться наращивание темпов вакцинации тех людей, кто пока еще не привился.

«Ревакцинация может повысить иммунитет у тех, кто уже привился, но она не решит проблему по достижению коллективного иммунитета у населения», — отметил Джонс.

Хотя и дельта-варианту коронавируса, впервые обнаруженному в Индии, удается «обходить» антитела. Наблюдения показывают: даже в регионах, где циркулирует этот штамм, вакцинация позволяет избежать тяжелого течения болезни и госпитализации.

Ранее один из руководителей британской национальной системы здравоохранения (HNS) Крис Хопсон заявил , что людям, вероятно, потребуется проводить повторную вакцинацию от COVID-19 на протяжении ближайших пяти-десяти лет. Он также призвал британское правительство как можно скорее подготовить программу ревакцинации, чтобы люди успевали делать все прививки. В частности, он напомнил, что в сентябре в Великобритании стартует вакцинация от гриппа: если врачи будут ставить по одной дозе в каждую руку, им уже сейчас нужно знать как можно больше о программе правительства.