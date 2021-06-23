Ревакцинация против COVID может потребоваться каждый год

Ранее один из руководителей британской национальной системы здравоохранения (HNS) Крис Хопсон заявил
, что людям, вероятно, потребуется проводить повторную вакцинацию от COVID-19 на протяжении ближайших пяти-десяти лет. Он также призвал британское правительство как можно скорее подготовить программу ревакцинации, чтобы люди успевали делать все прививки. В частности, он напомнил, что в сентябре в Великобритании стартует вакцинация от гриппа: если врачи будут ставить по одной дозе в каждую руку, им уже сейчас нужно знать как можно больше о программе правительства.