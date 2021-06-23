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Появилось видео прыжка экстремала с крюками в спине с 77-метровой высоты

Александр Кузьмин
1 час назад
Экстремал прыгнул с 77-метровой высоте над рекой Ай на южном Урале. Шокирующее видео публикует telegram-канал “Бушующий мир”.
На кадрах видно, как парень с 4-мя крюками в спине сначала стоит над пропастью, после чего без тени сомнений прыгает вниз под восторженные крики зрителей.
Сообщается, что данный вид прыжков называется “крюкопрыг”. Он набирает недавно начал набирать популярность в России. По словам экспертов, во время прыжка организм выделяет достаточно количество эндорфина и адреналина, чтобы боль почти не ощущалась. Пик выброса этих гормонов приходится на момент когда прыгуна “подхватывает” верёвка.
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