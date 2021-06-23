Экстремал прыгнул с 77-метровой высоте над рекой Ай на южном Урале. Шокирующее видео публикует telegram-канал “Бушующий мир”.

На кадрах видно, как парень с 4-мя крюками в спине сначала стоит над пропастью, после чего без тени сомнений прыгает вниз под восторженные крики зрителей.