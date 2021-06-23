В России запретят одежду с изображением Гитлера

Документом запрещается не только использование, но и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики, сходной до степени смешения с ней.

Уточняется понятие «экстремистские материалы». Под этим термином предложено понимать предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. В том числе речь идёт о трудах руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикациях, обосновывающих или оправдывающих национальное либо расовое превосходство, практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.