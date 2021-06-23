«Это война»: работники высказались о вакцинации

"Участники опроса также рассказали, как их руководство относится к обязательной вакцинации. У большинства — 37% — руководство считает, что решение о прививке должен принимать каждый человек самостоятельно. Призывают всех скорее привиться менеджеры у 27%. Еще 16% отметили, что их руководителям все равно, привиты те или нет", — сообщили в VK Работе.
"Те люди, которые не хотят прививаться, просто выбрали смерть. Можно долго сидеть и ждать, пока тебя съест коронавирус. Провакцинируйся и ты сохранишь здоровье, будешь иметь рабочее место и зарплату. Здесь как с детьми, говоришь: не ходи туда. Кто-то слушает, а кто-то идет дальше", - сообщил "Газете.Ru" председатель ФНПР Михаил Шмаков.
"Вакцина может быть и через 50 лет не до конца изучена. Это просто война, и в такое время принимают военные решения. Если решено в обязательном порядке вакцинироваться, то надо это делать", - сказал он.
"Чтобы убедить людей пойти и поставить прививку, нужно постоянно проводить информационную работу - использовать любые методы убеждения и пропаганды", - заключил Шмаков.
"Вакцина — это, конечно, хороший метод защиты, но в последнее время у нас очень непоследовательные заявления делаются: например, что надо третий раз вакцинироваться. Логично, что у населения возникает мысль, что вакцина не очень, если ей надо ревакцинироваться каждые полгода", - сообщил он "Газете.Ru".
"В этом случае уже больше половины населения точно захочет, если они умеют мыслить логически. А для тех, кто не умеет, нужны выступления авторитетных людей, относящихся к интересующим их группам: спортсмены, артисты и так далее", - пояснил он.
"У нас, чем больше ужесточают, тем больше люди сопротивляются. Есть большие риски, если слишком давить. Лучше всего действуют убеждения и показательные примеры", - сказал он.
"Дело затянулось. Если будут последовательные действия и не будет метаний, то уже к Новому году можем добиться хорошего результата", - заключил академик РАН.