«Это война»: работники высказались о вакцинации

44% работников восприняли это явление негативно, поскольку считают вакцины от COVID-19 недостаточно исследованными, а оставшиеся 8% высказались против, так как имеют противопоказания. Поддерживают решение властей о принудительной вакцинации 46% представителей рабочих профессий — из них 30% считают, что эта мера поможет снизить риски заражения и замедлить темпы распространения болезни, 16% уверены, что так они будут знать, что их коллеги не заболеют и никого не заразят.