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Бразильский регулятор запретил использование "Авифавира" для лечения COVID-19

ТАСС
28 минут назад
Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запретило использование российского препарата для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регулятора.
Бразилия запретила препарат против COVID из России
Фото:  Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
"Агентство должно использовать все возможные пути для обеспечения скорейшего доступа пациентов к новым медикаментам. Однако нельзя разрешать использование лекарства, которое не продемонстрировало клинического эффекта при лечении COVID-19, и к тому же [использование которого] сопряжено с риском для здоровья", - приводит пресс-служба Anvisa слова члена коллегии регулятора Мейрузи Фрейтас.
Как уточняется, с запросом на импорт и использование в условиях ЧС российского препарата обратилась компания Vital Brasil.
До настоящего времени Anvisa разрешила использовать для лечения от коронавирусной инфекции REGN-COV-2 (коктейль моноклональных антител казиривимаб и имдевимаб) и противовирусный препарат "Ремдесивир".
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место после США и Индии по числу заболевших (около 18 млн). По числу летальных исходов (более 500 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.
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