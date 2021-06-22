Бразилия запретила препарат против COVID из России

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запретило использование российского препарата для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

Фото: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

"Агентство должно использовать все возможные пути для обеспечения скорейшего доступа пациентов к новым медикаментам. Однако нельзя разрешать использование лекарства, которое не продемонстрировало клинического эффекта при лечении COVID-19, и к тому же [использование которого] сопряжено с риском для здоровья", - приводит пресс-служба Anvisa слова члена коллегии регулятора Мейрузи Фрейтас.

Как уточняется, с запросом на импорт и использование в условиях ЧС российского препарата обратилась компания Vital Brasil.

До настоящего времени Anvisa разрешила использовать для лечения от коронавирусной инфекции REGN-COV-2 (коктейль моноклональных антител казиривимаб и имдевимаб) и противовирусный препарат "Ремдесивир".