«Желание сдохнуть»: россияне рассказали о самочувствии после прививки от COVID-19

Прививка от коронавируса по-разному влияет на самочувствие сделавших ее россиян. С какими побочными эффектами можно столкнуться после вакцинации, рассказали читатели Cosmopolitan.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Анастасии из Калининграда, она трое суток приходила в себя, сделав прививку от COVID-19.

«Тяжело было: высокая температура, ломота, головная боль, озноб, желание сдохнуть. Мама привилась вслед за мной, у нее было легкое недомогание сутки — и все», - рассказала она.

В свою очередь Мария из Москвы пожаловалась на боль в руке и ломоту в суставах.

«После укола ощутила тяжесть в руке, которая только нарастала в течении суток. Ломота в суставах, 37,5 два дня. Рука болела ужасно от шеи до локтя, наверное, еще неделю. У мужа все так же, только головная боль вместо руки. Вчера получили вторую дозу. 37,5, рука теперь левая и болит меньше. Думаю, выживу», - уверена она.

Москвичка Ева отметила, что после первой дозы «Спутника» столкнулась с высокой температурой, которая держалась два дня, зато после второй - «только слабость сильная была несколько дней».

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Используются отечественные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна. Однако на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве, Московской и Тверской областях ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.