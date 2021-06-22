Акцию "Свеча памяти" у московская музея Победы показали на видео

В Москве на площади перед Музеем Победы прошла акция "Свеча памяти". В полночь во вторник ветераны, военнослужащие, волонтеры зажгли 1418 свечей - ровно столько длилась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года.
На фасаде здания Музея Победы также появилась двадцатиметровая видеоинсталляция. Ежегодно День памяти и скорби отмечается в России и за ее пределами в годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня.
В этот день проходят памятные мероприятия и общенациональные акции, призванные почтить память воинов, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом.