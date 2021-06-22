Автомобиль за укол: Как россиян уговаривают пройти вакцинацию

Темпы вакцинации сотрудников в крупных российских компаниях превысили средний показатель по стране, пишет Bloomberg. Для мотивации работников бизнес обещает , например, бесплатные путевки на курорты и отгулы.

Например, в последней компании по крайней мере одну дозу прививки получили 49 процентов сотрудников, в «Сургутнефтегазе» — 46 процентов. Бизнес внесет значительный вклад в кампанию по вакцинации в России , уверены эксперты.

Сотрудникам RT, которые сделали или сделают прививку от COVID-19, выплатят по 57 500 рублей. Об этом заявила главный редактор Маргарита Симоньян . По её словам, деньги возьмут из средств, которые организация заработала самостоятельно. Ранее в Москве Подмосковье власти обязали работодателей обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников.

Решение о единовременной выплате приняло руководство RT. Деньги получат все сотрудники, которые сделали прививку или сделают её до 10 июля 2021 года. При этом работники, которые планируют вакцинироваться, но ещё имеют антитела после болезни, могут принести сертификат о вакцинации позже.

«Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Обязательная вакцинация

16 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла решение обязать работодателей обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников. При этом первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат работникам должны вколоть до 15 июля, а второй — до 15 августа.

Мера коснётся компаний, работающих в сферах торговли и услуг. Речь, в частности, идёт о салонах красоты, химчистках, объектах общепита, МФЦ, общественном транспорте, такси, театрах и т. д. Штрафы для индивидуальных предпринимателей за невыполнение требования по вакцинации составят 30 000–50 000 рублей, для юрлиц — 100 000–300 000 рублей.

Укол за стимул

В Москве с конца апреля у жителей старше 60 лет, привитых от коронавируса, появилась возможность получить подарочные карты или промокоды на 1000 рублей. Потратить эти деньги можно на покупку товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнёрах программы.

В мае «Аэрофлот» сообщил о решении раздать бонусные мили путешественникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Первые 10 000 пассажиров — участников программы «Аэрофлот бонус», прошедших вакцинацию от коронавируса во время действия акции, получат на свой счёт по 10 000 бонусных миль. Их можно тратить на оплату билетов или получение дополнительных услуг от авиаперевозчика.

Российские общественники предложили начислять бонусы клиентам транспортных компаний, которые привились от коронавируса. По мнению авторов инициативы, это позволит ускорить темпы вакцинации населения, снизить риски третьей волны инфекции и приблизиться к открытию границ.

«АвтоВАЗ» решил поощрить деньгами работников завода и дочерних обществ, которые пройдут полную вакцинацию против коронавируса или получат первый компонент прививки до 16 июля. Об этом сообщил официальный Viber-канал компании «На заводе». Речь идёт о выплате 1500 рублей на сотрудника. Всего на предприятии работают около 35 000 человек.

«Это, конечно, не такие большие деньги, но по крайней мере это позволяет усилить желание сделать вакцину добровольно», — сказал глава «АвтоВАЗа» Николя Мор.

На материальную помощь смогут рассчитывать и те сотрудники отечественного автогиганта, которые уже успели вакцинироваться. Вознаграждение выплатят до 26 июля. Вакцинацию на «АвтоВАЗе» организовали в начале 2021 года, открыв четыре прививочных пункта.

«У нас (уровень вакцинации) выше, чем средний уровень по стране (около 10%), но ещё очень далёк от 60% <...> У нас достаточное количество доз вакцины, чтобы провакцинировать всех желающих», — рассказал Мор.

Из-за непредсказуемости мутаций коронавируса люди без иммунитета к нему попадут в невыгодное положение, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков , комментируя данные о якобы имеющей место «дискриминации непривитых». Об этом 22 июня сообщает ТАСС.

В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты. Она назвала «нечестной игрой» попытки стимулировать вакцинацию от нового коронавируса через ограничение человека в правах.

«Мы видели это заявление», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Москальковой.

Представитель Кремля обратил внимание, что это заявление является поводом для рассмотрения в оперштабе. При этом он указал, что текущая ситуация с COVID-19 требует энергичных мер.

«Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, это реальность, в которой сейчас живёт мир и в которой «придётся жить в обозримой перспективе». Однако, указал он, вакцинация населения не является самоцелью.

«Самоцель — это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путём прививки, или путём перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом», — сказал Дмитрий Песков.