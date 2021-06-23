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Умер бывший зампред Гостелерадио Александр Плевако

Газета.Ruиещё 2
33 минуты назад
Журналист и историк, бывший зампред Гостелерадио, руководитель иновещания и ветеран МИА "Россия сегодня" Александр Плевако скончался на 92-м году жизни. Об этом во вторник, 22 июня, сообщил агентству его сын Сергей, передает газета "Известия".
Умер бывший зампред Гостелерадио Плевако
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Все-таки 91 год, несколько перенесенных операций на сердце, на сосудах. В общем-то не удивительно. Удивительно, что до 91 года [дожил]", — отметил он.
Дата и место прощания с ним, а также похорон пока уточняются. Плевако родился 30 апреля 1930 года в Москве. Он является внуком российского живописца Василия Верещагина. В 1954 года окончил исторический факультет МГУ. В этом же году занял пост пост заведующего редакцией вещания на Чехословакию, был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР в Югославии, а также секретарем партийного комитета иновещания и главным редактором Главной редакции информации и пропаганды. Кроме того, Плевако занимал должности зампреда Гостелерадио и главы Центрального радиовещания на зарубежные страны (Московское международное радио) в 1989–1991 годах. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.
Общество,Анатолий Лысенко,Александр Плевако,Василий Верещагин,МГУ,газета "Известия",РИА Новости,
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