Умер бывший зампред Гостелерадио Плевако

Дата и место прощания с ним, а также похорон пока уточняются. Плевако родился 30 апреля 1930 года в Москве. Он является внуком российского живописца Василия Верещагина
. В 1954 года окончил исторический факультет МГУ
. В этом же году занял пост пост заведующего редакцией вещания на Чехословакию, был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР в Югославии, а также секретарем партийного комитета иновещания и главным редактором Главной редакции информации и пропаганды. Кроме того, Плевако занимал должности зампреда Гостелерадио и главы Центрального радиовещания на зарубежные страны (Московское международное радио) в 1989–1991 годах. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.