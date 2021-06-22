«Озноб, крутило ноги»: россияне описали побочку от прививок  Pfizer и Moderna

Россияне, живущие за границей, отметили, что столкнулись с побочкой после вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna. Об этом пишет
Cosmopolitan.
По словам жительницы Израиля Виктории после укола Pfizer
у нее резко ухудшилось самочувствие.
«Рука болела дня четыре, на второй день особенно сильно. Через сутки начался озноб без температуры, ноги крутило сильно, ощущение было, что грипп. Наутро все прошло», - рассказала она.
О том, что было сложно записаться на прививку, заявила Юлдуз из Калифорнии.
«Свекрови (74 года) сделали Moderna. Еле-еле ее записали. Говорит, слегка кружилась голова, как от шампанского, и болело место от укола», - пояснила она.
В свою очередь 46-летняя Ирина, живущая в США, пожаловалась, что от первой дозы Moderna у нее «сильно ныла рука на вторую ночь».
«Вторая доза: температуры не было, ничего не болело, потела всю ночь, днем познабливало и чувствовала сильную усталость. Быстро прошло», - заявила она.
Ранее во Франции 140 человек стали жертвами ошибки в центре вакцинации. Вместо прививок Pfizer они получили инъекцию физиологического раствора. Центр вакцинации признал свою ошибку на следующее утро, врачи немедленно связались пострадавшими и вкололи им настоящую вакцину.