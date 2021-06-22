«Озноб, крутило ноги»: россияне описали побочку от прививок  Pfizer и Moderna

Россияне, живущие за границей, отметили, что столкнулись с побочкой после вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna. Об этом пишет Cosmopolitan.

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По словам жительницы Израиля Виктории после укола Pfizer у нее резко ухудшилось самочувствие.

«Рука болела дня четыре, на второй день особенно сильно. Через сутки начался озноб без температуры, ноги крутило сильно, ощущение было, что грипп. Наутро все прошло», - рассказала она.

О том, что было сложно записаться на прививку, заявила Юлдуз из Калифорнии.

«Свекрови (74 года) сделали Moderna. Еле-еле ее записали. Говорит, слегка кружилась голова, как от шампанского, и болело место от укола», - пояснила она.

В свою очередь 46-летняя Ирина, живущая в США, пожаловалась, что от первой дозы Moderna у нее «сильно ныла рука на вторую ночь».

«Вторая доза: температуры не было, ничего не болело, потела всю ночь, днем познабливало и чувствовала сильную усталость. Быстро прошло», - заявила она.