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Проспали угрозу: кто привез индийский штамм COVID в Россию

Мария Иванова
17 минут назад
Авторы «Московского комсомольца» Сергей Артемов и Екатерина Степанова заявили, что индийский штамм коронавируса появился в России по недосмотру, из-за приехавших в страну индийских студентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что почти у 90 процентов заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм. Этот штамм агрессивнее и быстрее распространяется. По словам мэра, для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.
«Индийский штамм быстрее приводит к тяжелой форме заболевания, а также уменьшает время появления собственных антител к вирусу», - заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По данным «МК», в середине апреля в Ульяновск приехали 148 индийских студентов-медиков и половина из них оказались носителями мутации. При этом тесты, сделанные им в аэропорту, были отрицательными.
В мае новый штамм нашли у 42 студентов из Индии, которые прибыли в один из псковских вузов по обмену. Вспышка была зарегистрирована и среди индийских студентов башкирского медицинского вуза.
«МК» отмечает, что Россия восстановила авиасообщение с Индией в январе 2021 года (рейсы недоступны для туристов).
В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют около 17 тысяч новых инфицированных. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.
Общество,Видео,Александр Гинцбург,Екатерина Степанова,Сергей Артемов,Сергей Собянин,Московский комсомолец,Москва,Россия,
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