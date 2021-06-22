Проспали угрозу: кто привез индийский штамм COVID в Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что почти у 90 процентов заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм. Этот штамм агрессивнее и быстрее распространяется. По словам мэра, для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.

«Индийский штамм быстрее приводит к тяжелой форме заболевания, а также уменьшает время появления собственных антител к вирусу», - заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По данным «МК», в середине апреля в Ульяновск приехали 148 индийских студентов-медиков и половина из них оказались носителями мутации. При этом тесты, сделанные им в аэропорту, были отрицательными.

В мае новый штамм нашли у 42 студентов из Индии, которые прибыли в один из псковских вузов по обмену. Вспышка была зарегистрирована и среди индийских студентов башкирского медицинского вуза.

«МК» отмечает, что Россия восстановила авиасообщение с Индией в январе 2021 года (рейсы недоступны для туристов).