«Привилась и попала в больницу»: россиянка рассказала о вакцинации

По словам жительницы Ростова-на-Дону по имени Екатерина, через четыре дня после вакцинации от коронавируса она попала в больницу с 44% поражением легких. Об этом пишет Cosmopolitan.

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«Вакцину мне поставили вечером 25 января. Дома у меня поднялась температура до 37,6 и больше уже не опускалась. Я честно держалась три дня, но на четвертый начала кашлять и задыхаться, и позвонила в скорую. В ночь с 28 на 29 января меня госпитализировали. КТ показало 44% поражения легких, три ПЦР пришли с положительным результатом», - рассказала 36-летняя ростовчанка.

Однако, по ее словам, причиной ухудшения самочувствия стала вовсе не вакцинация, а общение с сестрой, у которой заболел муж.

«Дней за пять-шесть я встречалась с сестрой, и она рассказывала, что лечит заболевшего мужа от ОРВИ. Уже потом у обоих КТ показало поражение легких», - отметила она.

Екатерина призвала не верить тому, что в больницу попадают из-за прививки, подчеркнув, что «вакцина не при чем».

«Скорее всего, такие люди, как и я, приходят вакцинироваться уже зараженные», - пояснила она.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.