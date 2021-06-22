В России началась минута молчания в память о павших в Войне

Во вторник, 22 июня, в 12:15 (по московскому времени) в России началась общенациональная минута молчания в память о павших в Войне. В это же время 80 лет назад жителям СССР официально сообщили о нападении на страну фашисткой Германии

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22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны, он объявлен Днем памяти и скорби. В эту дату телеэфир проходит без развлекательных программ, в стране проводят акции памяти, возлагают цветы к мемориалам, установленным в честь погибших на войне.

Ежегодное проведение общероссийской минуты молчания 22 июня закрепили в законе от 2020 года.

На зданиях госучреждений в Днем памяти и скорби должны приспускаться государственные флаги, на жилых домах - вывешиваться траурные ленты.

В Москве 22 июня проходит возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В Богоявленском кафедральном соборе провели акцию «Свеча памяти» в память о погибших во время ВОВ. Участники акции из православного храма отправились в Московскую соборную мечеть, а затем - в Мемориальную синагогу на Поклонной горе.